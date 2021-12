Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej świętuje 64 urodziny. Będzie wielki koncert!

Drogi Jacka Cygana i Pałacu Kultury Zagłębia zbiegły się wiele lat temu, a ostatnia wizyta odbyła się 11 stycznia 2018 podczas koncertu z okazji 60-lecia PKZ oraz 40-lecia pracy artystycznej artysty, „chłopaka z Sosnowca”. Po 4 latach Jacek Cygan i pałac ponownie łączą siły, by odnowić duszę z dąbrowską publicznością oraz zapewnić wieczór pełen muzycznych wzruszeń i radości, w urodzinowej oprawie!

– Zapraszam Państwa w podróż po moich piosenkach, obiecując wzruszenia, odkrywanie tajemnic, śmiech, a czasem nawet łzy. Bo muzyka to jest życie, to są emocje, to jest miłość! – wspomina Jacek Cygan.