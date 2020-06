Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej z 7 nowymi strefami. Tak się zmieni [WIZUALIZACJE]

Wiemy, jak będzie wyglądał nowy Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy Gołonoga, ale nie tylko, od lat zabiegali o to, by to miejsce zaczęło tętnić znów życiem. Wiele wskazuje na to, że tym razem się to uda, bowiem to sami dąbrowianie w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego wybrali właśnie ten projekt, który wart jest łącznie 3,6 mln zł.

Park Podlesie to ważna przestrzeń dla dąbrowian. Jak ważna, pokazały właśnie wyniki wspomnianego głosowania zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wzięło w nim udział ponad 6500 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy zdecydowali o realizacji projektu „Podlesie Pełne Życia”. Po serii konsultacji i warsztatów – w tym również prowadzonych on-line – został opracowany projekt rewitalizacji tej przestrzeni. Zgodnie z nim park już wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze. Zobacz galerię (29 zdjęć) Nowy Park Podlesie podzielony będzie na 7 stref funkcjonalnych: • Strefę Wejściową, w której usytuowane będą obiekty obsługujące park: toalety, parking dla rowerów i samochodów oraz stacja naprawy rowerów;

• Zieloną Polanę – przestrzeń, której sercem jest scena;

• Ścieżkę Edukacyjną, czyli przestrzenią dla całych rodzin, dzięki której będzie można poznać florę i faunę okolicznych lasów;

• Strefę Zabawy – a w niej elementy do wspinaczki dla dzieci w każdym wieku, drewniane bale, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki;

• Strefę Relaksu – przeznaczoną dla osób poszukujących w Parku spokoju i relaksu;

• Strefę Sportu składająca się z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego;

• Strefę Leśną – będącą buforem między parkiem i lasem. Wszystkie prace, jakie będą wykonane w parku będą realizowane tak, aby chronić rosnące tam drzewa. Już na etapie sporządzania dokumentacji zadbano o to, aby prace prowadzone były w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. - Niestety kilka drzew ze względu na ich zły stan trzeba będzie usunąć, ale w zamian zostanie nasadzonych 16 nowych – informują dąbrowscy urzędnicy. Nowa wizja parku to efekt trzech miesięcy spotkań, zbierania uwag, konsultacji i prac planistycznych. W trakcie spotkań z mieszkańcami (odbyły się 16, 17 i 18 lutego) projektanci uzyskali cenne wskazówki na temat ogólnej wizji Parku Podlesie, które następnie zaczęli przekształcać w projekt. − Kolejne spotkanie, na którym zaprezentowana została wstępna koncepcja zagospodarowania terenu projektowego, odbyło się metodą on-line. Taka forma wymuszona została przez pandemię koronawirusa, ale ta metoda konsultacji sprawdziła się bardzo dobrze − w spotkaniu za pośrednictwem internetu wzięło udział ponad 100 osób – mówi Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w dąbrowskim Urzędzie Miejskim. Następnym etapem było zbieranie uwag on-line – proces trwał do 27 marca, tak aby mieszkańcy mogli spokojnie i dogłębnie zapoznać się z zaprezentowaną wstępną koncepcją. Kwiecień i maj projektanci spędzili nanosząc uwagi i sugestie mieszkańców do koncepcji zagospodarowania, a także konsultując różne aspekty przedstawionych rozwiązań z wydziałami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i Lasami Państwowymi. Finalnym efektem prac jest ogólna wizja zagospodarowania dla całego obszaru leśnego oraz szczegółowa koncepcja zagospodarowania dla Parku Podlesie wraz z kosztorysem oraz programem funkcjonalno-użytkowym. Dokumenty te będą podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację koncepcji zagospodarowania Parku Podlesie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku spotkamy się już w nowym parku. W Parku Podlesie od wielu lat w czerwcu odbywają się Hutnicze Pikniki Rodzinne, które cieszą się dużą popularnością. Stara, betonowa scena i otoczenie parkowe wymagały jednak faktycznie przebudowy. Po realizacji zwycięskiego projektu będzie można organizować tu pikniki i inne imprezy plenerowe w zdecydowanie lepszych warunkach. Koszt prac związanych z przygotowaniem koncepcji wraz z konsultacjami to 190 tys. zł, pozostała kwota 3 mln 410 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację projektu wypracowanego przez mieszkańców z projektantami. zobacz galerię (29 zdjęć) Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej z 7 nowymi strefami. Tak ...