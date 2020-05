Park Zielona w Dąbrowie Górniczej. Tłumy w jednym z najładniejszych parków w regionie

Tłumy w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej

Miejskie parki od czasu zniesienia części obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa, w tym zakazu przemieszczania się, pękają w szwach. Zwłaszcza te najpopularniejsze i największe w regionie, jak Dolina Trzech Stawów w Katowicach, Park Śląski w Chorzowie czy Park Zielona w Dąbrowie Górniczej.

W niedzielę, 17 maja, zajrzeliśmy do tego ostatniego, czyli Parku Zielona. Miejsce to przebudowano dwa lata temu, a efekty tamtej inwestycji niezmiennie zachwycają: szerokie i ładnej alejki, nowe ławki, oświetlenie, oczyszczony staw z pomostem, do tego pięknie urządzona i zagospodarowana zieleń.

Nic dziwnego, że Park Zielona to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ale też też Sosnowca i Będzina. Jest idealny na spacer, biegi, ale też jazdę na rowerze. Zobaczcie, jak pięknie wyglądał w niedzielę, 17 maja.

Dodajmy, że park ma ponad 60 hektarów powierzchni i powstał w międzywojniu. Znajduje się w sąsiedztwie zbiornika Pogoria III