Parkujesz w Dąbrowie Górniczej tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w sobotę rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Czy w Dąbrowie Górniczej będzie rano mróz? iStock Getty Images

Chcesz sprawdzić, czy w Dąbrowie Górniczej jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc z piątku na sobotę. Spodziewana temperatura w Dąbrowie Górniczej to 7°C. Przy tym szansa na pojawienie się opadów deszczu to 70%, a wilgotność powietrza: 91%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 25 km/h. Oznacza to, że w nocy w Dąbrowie Górniczej nie będzie przymrozków.