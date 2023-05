Pełne słońce na XIII Szóstce Pogorii! Zobaczcie zdjęcia z emocjonującego biegu

Szóstka Pogorii została zorganizowana już po raz trzynasty nad jeziorem Pogoria III. Trasa liczyła 5 km wokół zbiornika, a biegacze startowali pojedynczo, co 15 sekund.

Znakomita pogoda i świetny humor uczestników zbudowały klimat wydarzenia, a emocje trwały aż do minięcia linii mety przez ostatniego zawodnika. Organizatorzy ustawili listy startowe w taki sposób, by faworyci biegli właśnie pod koniec, co gwarantowało stopniowanie napięca.

Najlepsi biegacze otrzymali pamiątkowe statuetki.

Bieg zorganizowały Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej, Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza i Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.