Piękna Kasandra zdobyła koronę Miss Polski 2024. Zobacz ZDJĘCIA z wielkiego finału. Działo się na scenie!

Gala finałowa Miss Polski 2024

Ach co to był za wieczór! Podczas gali zobaczyliśmy kandydatki w kilku choreografiach i pokazach. Dziewczyny zaprezentowały się w sukienkach od Portia and Scarlett, w kreacjach od polskich marek Lou i Victoria Store, w sukniach wieczorowych i ślubnych od Izabeli Janachowskiej oraz w kostiumach kąpielowych od marki Relleciga Polska.

Tytuły wicemiss i tytuły komplementarne

Kim jest nowa Miss Polski 2024?

Na scenie Kasandra czuje się najlepiej, co mogliśmy podziwiać dzisiaj podczas Gali Finałowej. Jest utalentowana artystycznie, jej największą pasją jest śpiew, robi to odkąd pamięta. Jako nastolatka była doceniania na ogólnopolskich konkursach wokalnych. Podczas studiów udzielała się w wielu projektach artystycznych, takich jak reklamy, teledyski czy filmy krótkometrażowe. Pisze nie tylko w pracy, ale także w domu na razie do szuflady własną poezję. Grała również w teatrze niezależnym, z którym jeżdżąc po Polsce poruszała tematykę depresji wśród młodych ludzi. Od kilku miesięcy razem ze swoim przyjacielem wspólnie tworzą muzykę- Kasandra śpiewa, a on gra na gitarze. Najważniejsze jest dla niej akceptowanie wewnętrznego głosu i postępowanie w zgodzie ze sobą. Kasandra stawia na świadomy samorozwój, dzięki któremu w przyszłości będzie mieć możliwości, żeby pomagać innym.