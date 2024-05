Pierwsza komunia 2024 w Dąbrowie Górniczej. Tak było w parafii św. Maksymiliana Kolbe. Zobacz ZDJĘCIA

Pierwsza komunia święta w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Dąbrowie Górniczej

W tym dniu dąbrowski kościół był odpowiednio przystrojony, a dzieci przez ostatnie tygodnie uczestniczyły w komunijnych próbach. Po to, by wszystko wypadło jak najlepiej, a dzieci mogły zaznajomić się z przebiegiem uroczystej mszy świętej. Dzieci przygotowują się do przyjęcia sakramentu przez dłuższy czas, uczestnicząc w katechezie i przystępując do sakramentu pokuty. Rodzice i chrzestni pomagają natomiast dzieciom zrozumieć istotę tego sakramentu i przygotować się odpowiednio do jego przyjęcia.