Pijany kierowca autobusu potrącił kobietę w Dąbrowie Górniczej. Przewoźnik nie zamierza się tłumaczyć. ZTM oczekuje wyjaśnień

Tragedia była blisko, kobieta nadal przebywa w szpitalu

Całe zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. W poniedziałek 27 września około godziny 14.18 na ulicy Hutniczej kierowca autobusu linii 609 potrącił kobietę, która próbowała wsiąść do zaparkowanego samochodu. Mieszkanka Sosnowca w wieku 51 lat doznała obrażeń ciała. Zachodziło podejrzenie urazu barku oraz wstrząśnienia mózgu. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Autobusem kierował 56-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, Badanie wykazało w jego organizmie obecność ponad 3 promili alkoholu.



We wtorek nadal kierowca nie mógł zostać przesłuchany

- Zatrzymany kierowca nadal przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Nie został jeszcze przesłuchany. Być może będzie to miało miejsce dzisiaj – mówi Marcin Kasprzyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

- Poszkodowana kobieta wciąż przebywa w szpitali. Ona także nie udzielała nam jeszcze informacji na temat tego zdarzenia. Całą sprawę będziemy skrupulatnie wyjaśniać – dodaje.



