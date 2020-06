Pijany kierowca w dostawczym samochodzie na ul. 11 Listopada

S1 w Dąbrowie Górniczej czeka na wykonawcę

Prawdopodobnie to Budimex zaprojektuje i przebuduje dąbrowską część DK1 do parametrów drogi ekspresowej. W ciągu najbliższych dni ma zostać wybrana najkorzystniejsza oferta. Budimex już się pochwalił, że to właśnie ich oferta uzyskała najwięcej punktów.