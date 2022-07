Piosenki Maanamu porwały publiczność do tańca. Świetny koncert w Parku Podlesie w Dąbrowie Górniczej

O świetną atmosferę zadbała w piątkowe popołudnie 15 lipca Agnieszka Bieńkowska z zespołem. Aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu, uhonorowana statuetką KREATONA i nagrodą im. Leny Starke, doskonale czuje się na scenie. Potrafi przekazać spokojne, nostalgiczne treści, by za chwilę zamienić się w wypełnioną energią, pełną ekspresji wokalistkę, potrafiącą porwać do wspólnej zabawy publiczność. I tak też było rym razem w Parku Podlesie w Dąbrowie Górniczej. Podczas koncertu widzowie mieli okazję usłyszeć m.in. Szał niebieskich ciał, Boskie Buenos, Kocham cię Kochanie moje, Szare miraże, Cykady, Krakowski spleen, Paranoję, To tylko tango, Wyjątkowo zimny maj oraz utwór Po prostu bądź.

Cykl koncertów Muzyczne Podróże przez Świat pojawił się rok temu na scenie Parku Podlesie (rejon ul. Podlesie i Tysiąclecia) w Dąbrowie Górniczej, który okazał się idealnym miejscem do wydarzeń plenerowych. W tym roku tematem przewodnim cyklu będą podróże po muzyce lat 70. W odnowionej, pełnej uroku, sprzyjającej wypoczynkowi na świeżym powietrzu przestrzeni usłyszeliśmy muzykę zespołu Maanam, a w sierpniu zaplanowane zostało spotkanie z piosenkami Anny Jantar.