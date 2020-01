Pociąg potrącił mężczyznę w Dąbrowie Górniczej. Mogą wystąpić utrudnienia na linii Dąbrowa Górnicze - Katowice

Pociąg potrącił mężczyznę w Dąbrowie Górniczej

Aktualizacja, godz. 18.30.

Jak informują Koleje Śląskie - utrudnienia już nie występują

Wcześniej informowaliśmy...

W Dąbrowie Górniczej doszło do wypadku przy stacji kolejowej. Do potrącenia mężczyzny doszło w niedzielę 19 stycznia ok godz. 16.30 w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu.

- Do potrącenia doszło niedaleko peronu. Pociąg jechał wtedy bardzo wolno - informuje Magdalena Iwańska, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Mężczyzna przeżył potrącenie i został zabrany do szpitala.