Pogoria w Dąbrowie Górniczej po miesiącu izolacji. Spacer, rower, rolki, biegi. Ludzie wrócili nad "trójkę" i "czwórkę"

Nie było nam wolno tu chodzić od końca marca. Miesiąc później, w poniedziałek 20 kwietnia 2020 po raz pierwszy mogliśmy znów wejść do parków i lasów. Rząd zluzował obostrzenia i od 20.04 można przemieszczać się w celach rekreacyjnych; biegać i jeździć na rowerze, jeśli, jak to określa minister zdrowia Łukasz Szumowski, od tego zależy nasza kondycja psychiczna. To pierwszy etap tzw. luzowania obostrzeń, wprowadzonych, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Pierwsi spacerowicze pojawili się nad Pogorią w poniedziałek rano. Większość w maseczkach, choć kilka osób nonszalancko miało je pod brodą, gdy np. siedzieli na ławce. Molo jest wciąż zamknięte, podobnie jak parking i plac zabaw przy "trójce" oraz większość punktów gastronomicznych.