Policjanci w dąbrowskich szkołach o bezpieczeństwie, narkotykach i prawnej odpowiedzialności za swoje czyny

Od początku roku szkolnego policyjny profilaktyk prowadzi spotkania z dziećmi i młodzieżą. W minionym tygodniu asp. szt. Bartłomiej Porębski wraz z st. asp. Damianem Korczyńskim odwiedzili cztery szkoły podstawowe na terenie Dąbrowy Górniczej. Klasy siódme i ósme miały szansę brać udział w kilkunastu pogadankach na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.

W czasie spotkań mundurowi przekazali uczniom wiedzę o bezpiecznych zachowaniach w sieci oraz trwającym programie „Nie reagujesz - akceptujesz”. Stróże prawa dokładnie wskazali młodzieży, jak właściwie korzystać z internetu. Mundurowi przybliżyli sytuacje z życia wzięte, z codziennej służby. Przypomnieli o tym, że gdy widzimy jakieś naruszenie prawa, również jako młodzi/niepełnoletni możemy pomóc, choćby dzwoniąc do odpowiednich instytucji. To młodzież ma najlepszy dostęp do urządzeń elektronicznych, telefonów i wie jak z nich korzystać.