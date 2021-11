Policjanci z Komendy Miejskiej Policji ostrzegają i edukują dąbrowskich seniorów

By nie paść ofiarą przestępstwa najlepiej poznać zagrożenie i wiedzieć, jak mu przeciwdziałać. Z taką myślą dąbrowscy policjanci spotykają się z seniorami i ostrzegają ich przed działaniami oszustów, którzy wykorzystując dobre serca oraz ufność starszych osób bez litości okradają je niekiedy z wszystkich życiowych oszczędności.

Podczas spotkań w Klubie Seniora przy aquaparku Nemo w Dąbrowie Górniczej policjanci wyjaśniają seniorom, że oszuści podszywają się pod bliskie im osoby i dzięki historiom na temat trudnej sytuacji życiowej przekonują ich do pożyczenia pieniędzy lub zaciągnięcia kredytu w banku. W takich przypadkach policjanci radzą, aby skontaktować się z kimś z rodziny i upewnić czy dzwonił prawdziwy „wnuczek” oraz by pod żądnym pozorem nie przekazywać pieniędzy obcej osobie.

Seniorów ostrzega się również przed oszustami pukającymi do drzwi ich mieszkań, oferującymi na sprzedaż różnego rodzaju towary lub usługi, po prostu podającymi się za pracowników zaufanych instytucji. Policjanci podczas spotkań podkreślają, że nie każdy ma równie dobre zamiary co oni oraz że wobec obcych powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania. Do większości przestępstw na szkodę osób starszych dochodzi właśnie na skutek zbytniej ufności i nieostrożności, dlatego policjanci radzą, co robić w konkretnych sytuacjach oraz kogo powiadomić w razie potrzeby. Kolejnym ważnym tematem jest właściwe zabezpieczenie mienia. Seniorzy sami przyznają się do tego, że nie zawsze odpowiednio dbają o swój dobytek. Bywa tak, że nie zamykają drzwi do mieszkań, wpuszczają do domu każdą osobę, a gotówkę lub wartościowe przedmioty przechowują w łatwo dostępnych miejscach.

Jak informują policjanci każde spotkanie ze starszymi osobami jest także po to, by odpowiedzieć na indywidualne potrzeby i pomóc w rozwiązaniu problemów, dlatego wachlarz tematów podejmowanych podczas spotkań jest bardzo szeroki. Kolejne spotkania zaplanowane zostały już w przyszłym tygodniu w Klubie Seniora w Nemo w Dąbrowie Górniczej.