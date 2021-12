Polsko - izraelski projekt w V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego

W projekcie udział bierze pięć szkół z Polski i pięć z Izraela. Celem projektu jest nawiązanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z obu krajów, zdobywanie wiedzy na temat wspólnej polsko-żydowskiej historii, przełamywanie stereotypów oraz poznawanie kultury obu narodów.

Tematem wiodącym jest: „Nadzieja w przeszłości i teraźniejszości”. Zadanie uczniów polega na stworzeniu produktu artystycznego (wystawa wirtualna, koncert, film, komiks itp.), którego punktem wyjścia jest wspólna, polsko-żydowska historia, w jej lokalnym wymiarze. Uczniowie będą mieli okazję poznać przeszłość regionu, w którym mieszkają, odnaleźć ślady owej przeszłości w najbliższym otoczeniu, przeanalizować materiały archiwalne, porozmawiać ze świadkami historii.

Na każdym etapie pracy polscy uczestnicy projektu będą się komunikować z uczniami izraelskimi. Organizatorzy mają nadzieję, że współpraca młodych ludzi zaowocuje nową jakością w relacjach polsko-izraelskich, pozwoli zbudować mosty między młodzieżą obu krajów, dostrzec to, co łączy, a nie to, co dzieli oraz przyczyni się do nawiązania przyjaźni, które będą krokiem do zwalczania, istniejących po obu stronach, uprzedzeń. Szkolnymi koordynatorami projektu są Aneta Cupiał i Dorota Domagała-Pępek