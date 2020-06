Powrót komisariatu policji do Strzemieszyc nadal odległy. Dlaczego to tak długo trwa?

Komisariat policji, po remoncie budynku przy ul. Hetmańskiej, miał wrócić do Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyc w 2019 roku, a najpóźniej w 2020 roku. Takie były plany. Dziś już wiemy, że dotrzymanie tego terminu nie jest realne.

Powrót policjantów do prawie 10-tysięcznej dzielnicy Strzemieszyce, gdzie do 2012 roku istniał posterunek, a wcześniej wspomniany komisariat policji, wydawał się ostatnio coraz bliższy. Istnieje co do tego pełna zgoda, zarówno wśród dąbrowskich policjantów, jak i władz miejskich. 5 grudnia 2017 roku, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego policja objęła bowiem w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Hetmańskiej 17, gdzie miał działać znów strzemieszycki komisariat. Przekazanie budynku to finał postępowania administracyjnego, prowadzonego przez miasto od maja 2017 roku. To wówczas, za namową władz miasta, komendant miejski policji złożył wniosek o przejęcie w trwały zarząd budynku należącego do Skarbu Państwa. Złożenie tego wniosku i deklaracja prezydenta miasta woli przekazania budynku policji umożliwiła pozyskanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach ponad 120 tysięcy zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację tego obiektu. KWP w Katowicach zarezerwowała także na remont budynku w Strzemieszycach 1 mln 735 tys. 333 zł.

W 2017 roku z informacji uzyskanych w KWP Katowice wynikało, że prace remontowe uzależnione są od wpisania tego zadania do planu inwestycji przez Komendę Główną Policji. Czas realizacji tej inwestycji miał wynosić około 15 miesięcy. Od grudnia 2017 roku minęło już 2,5 roku, a tymczasem budynek przy ul. Hetmańskiej 17 wciąż stoi pusty. Podczas ostatniej, majowej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o komisariat w Strzemieszycach upomniał się radny Jerzy Reszke. - Mamy sprzeczne informacje na ten temat, mówiące o tym, że projekt jest źle opracowany, że trzeba go poprawić, ale nie może to trwać dwa lata. Czy są więc pieniądze w budżecie, czy będzie ten komisariat? Mówi się też, że budynek nie nadaje się na komisariat, a do tego liczba wakatów jest w policji zbyt duża, by ten komisariat otworzyć – podkreślił Jerzy Reszke, kierując swoje wątpliwości do inspektora Artura Klimka, komendanta dąbrowskiej policji, który także uczestniczył w sesji, przedstawiając sprawozdanie z działalności dąbrowskiej KMP.

- Jest mi przykro, bo co roku jestem pytany o losy tego komisariatu w Strzemieszycach – przyznał inspektor Artur Klimek. - Przejęliśmy budynek, jako KMP w Dąbrowie Górniczej, a to Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach decyduje o dalszym losie projektu. Ten budynek jest w stanie ciężkim, ta infrastruktura nie jest tam najlepsza, bo od 2012 odcięte są media. Dwa lata temu nadawał się do remontu, czy nadaje się nadal? Tego nie wiadomo? Ma być tam w stanie etatowym do 30 policjantów, zespół kryminalny, zespół ds. wykroczeń, ogniwo patrolowo-interwencyjne, służba dyżurna. Niestety nie odpowiem na pytanie, jaka jest sytuacja finansowa, czy są fundusze na to przedsięwzięcie. Kwestia jest tylko tego typu, kiedy ten komisariat powstanie, bo to, że jest potrzebny nie podlega dyskusji – dodał.

Zapytaliśmy więc w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jakie będą najbliższe losy budynku przy ul. Hetmańskiej, gdzie ma wrócić komisariat. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, kiedy rozpocznie się planowany remont, a jedynie informację o tym, że nie ma jeszcze nawet dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego przedsięwzięcia. - 29 maja 2018 roku podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu KP I w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach. Firma projektowa nie złożyła jednak dokumentacji, w związku z tym trwają czynności związane z wypowiedzeniem tej umowy. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie procedury wyłonienia nowego wykonawcy tej dokumentacji – informuje podinspektor Aleksandra Nowara, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Przypomnijmy, że decyzja likwidacji posterunku od 1 września 2012 roku, podjęta przez ówczesnego komendanta wojewódzkiego policji, była trudna do zrozumienia zarówno przez mieszkańców dzielnicy Strzemieszyce, jak i władze miasta. Mieszkańcy wystosowali specjalną petycję wraz z trzema tysiącami podpisów, w której domagali się przywrócenia stałej służby w swojej dzielnicy. W sprawę zaangażowali się też dąbrowscy radni, posłowie z Zagłębia i władze miejskie. Efektem tych starań miał być powrót komisariatu i policjantów do Strzemieszyc. Kiedy to nastąpi? Tego nadal nikt nie wie.

