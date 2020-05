Pracownicy AMP Poland w Dąbrowie Górniczej na postojowym, dostaną od 60 do 80 procent pensji

Przez trzy najbliższe miesiące, od 1 maja do 31 lipca, w hutach i koksowni należących do ArcelorMittal Poland obowiązywać będą nowe warunki płacy i pracy. To efekt porozumienia, podpisanego przez władze spółki oraz stronę związkową 29 kwietnia br. Obecnie trwa ustalanie liczby pracowników, którzy objęci zostaną zapisami porozumienia i będą musieli udać się na tzw. “postojowe”.

ArcelorMittal Poland jest właścicielem zakładów metalurgicznych w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Chorzowie Sosnowcu oraz Świętochłowicach, a także koksowni w Zdzieszowicach. Od dłuższego czasu branża hutnicza w Polsce i Europie przeżywa spory kryzys, związany ze zmniejszeniem zamówień, a także konkurencją, ze strony producentów w Azji i Rosji, gdzie nie trzeba m.in. spełniać rygorystycznych norm środowiskowych. Teraz doszły problemy z zamówieniami, spowodowane zamrożeniem wielu branż, w tym m.in. motoryzacyjnej oraz budowlanej w wyniku problemów wywołanych przez pandemię koronawirusa. To wszystko sprawiło, że nad załogą ArcelorMittal Poland pojawiło się widmo zwolnień grupowych. By tego uniknąć podpisane zostało porozumienie określające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, ogłoszonego w spółce od1 maja do 31 lipca 2020 roku. Porozmienie zostało zawarte w oparciu o postanowienia ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 roku. Jak podkreśla strona związkowa mimo wcześniejszej propozycji pracodawcy określającej wysokość wynagrodzenia pracowników przebywających na tzw. urlopie postojowym na poziomie 50 proc., stronom udało się wynegocjować korzystniejsze warunki. Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownik przebywający na przestoju ekonomicznym będzie otrzymywał:

– 80 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym nie przekracza 14 dni roboczych;

– 75 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym wynosić będzie od 15 do 24 dni roboczych;

– 70 proc. wynagrodzenia, w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym wynosić będzie od 25 do 40 dni roboczych;

– 60 proc. wynagrodzenia, w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym wynosić będzie ponad 40 dni roboczych. W okresie przestoju ekonomicznego pracę mogą świadczyć pracownicy niezbędni z punktu widzenia realizacji złożonych przez klientów zamówień, jak również mając na uwadze konieczność zabezpieczenia podstawowych funkcji w spółce, w szczególności ciągłości procesów produkcyjnych, płacowych, finansowych, informatycznych, zakupowych. O wytypowaniu pracowników do pracy spółka poinformuje każdorazowo pracownika z 24 godzinnym wyprzedzeniem w formie przekazanego na służbowy lub podany przez pracownika adres mailowy/numer telefonu powiadomienia pracownika o obowiązku świadczenia pracy. Dlatego wszyscy pracownicy powinni pozostawać w gotowości do świadczenia pracy. - W warunkach pracy na tak zwanym postojowym jesteśmy już od kilku miesięcy, a więc od momentu zawieszenia pracy części surowcowej, czyli wielkiego pieca i stalowni w Krakowie – podkreśla Jerzy Goiński, przewodniczący NSZZ Solidarność w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland. - Sytuacja jest trudna dla nas wszystkich, a dodatkowo skomplikował ją teraz koronawirus i wywołane przez niego perturbacje na rynku wyrobów stalowych. Stąd podpisane porozumienie. Na razie nie wiemy jeszcze, ilu pracowników obejmie. To jest właśnie w trakcie ustalania – dodaje. ArcelorMittal Poland planował przywrócenie pracy stalowni i wielkiego pieca w Krakowie w marcu 2020 roku, ale coraz większe zagrożenie chorobą Covid-19 sprawiło, że decyzja ta odłożona została w czasie. Tymczasem część załogi z Krakowa pracuje teraz w Dąbrowie Górniczej, część pracuje właśnie w ograniczonym wymiarze czasu pracy. - Musimy działać odpowiedzialnie – dbać o naszych pracowników i nasze instalacje. Biorąc pod uwagę niepewność, z którą mamy do czynienia i fakt, że nie wiemy, jak COVID-19 będzie się rozprzestrzeniał w Europie, to jedyna słuszna decyzja. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że monitorujemy rozwój sytuacji i pozostajemy przy naszej wcześniejszej deklaracji dotyczącej ponownego uruchomienia części surowcowej w Krakowie jak tylko sytuacja się unormuje – mówił Marc De Pauw, dyrektor generalny i prezes zarządu ArcelorMittal Poland. Mniejsze niż zwykle zapotrzebowanie na stal i wyroby stalowe oraz wstrzymanie lub ograniczenie działalności przez firmy zamawiające produkty w AMP to dziś duży problem dla spółki. Podpisane porozumienie o zmianie warunków płacy i pracy ma finalnie zachować miejsca pracy, w oczekiwania na polepszenie rynkowej koniunktury. - Firma podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie, które będzie obowiązywało od 1 maja do 31 lipca 2020 roku. Jest ono wynikiem uzgodnień we wzajemnej dyskusji i zabezpiecza interesy pracowników. Należy podkreślić, że tzw. wynagrodzenie postojowe nie będzie niższe niż płaca minimalna w Polsce – informuje Marzena Rogozik z biura prasowego ArcelorMittal Poland. We wszystkich zakładach AMP Poland pracuje dziś około 11 tysięcy osób.