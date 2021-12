Prasówka 15.12 Dąbrowa Górnicza- wydarzenia wtorku

Od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2022 r., na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o przyznanie dodatkowych pieniędzy na dzieci do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

W obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej i zmniejszającej się w szpitalach liczby miejsc dla pacjentów niezakażonych COVID-19 coraz więcej osób szuka pomocy na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Odczuł to m.in. SOR w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Tylko w pierwszym tygodniu grudnia przyjął ponad 320 osób, z czego aż 30 procent było spoza Dąbrowy Górniczej. Wobec tej sytuacji, placówka przypomina także o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, która skierowana jest do osób niebędących w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy SOR zostanie przepełniony.