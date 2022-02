Prasówka 18.02 Dąbrowa Górnicza- wydarzenia czwartek

Mieszkańcy dzielnicy Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej, skupieni w stowarzyszeniu Samorządne Strzemieszyce, od lat uważają, że władze samorządowe tego miasta nie robią wystarczająco wiele dla miejsca, w którym żyją na co dzień. Podkreślają, że ta właśnie dzielnica – ich zdaniem - jest często pomijana przy planowaniu inwestycji, a do tego największym problemem jest dziś zanieczyszczenie powietrza przez działające tu w dużym skupieniu liczne firmy. W lutym po raz kolejny wystosowali dwie petycje do władz Dąbrowy Górniczej, domagając się zdecydowanych działań i decyzji. Co na to wszystko miasto?