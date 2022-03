Prasówka Dąbrowa Górnicza 1.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dąbrowie Górniczej nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Dąbrowa Górnicza 1.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do tej pory żyliśmy w najdłuższym okresie pokoju w historii Europy, Wielu z nas wyobrażało sobie, że taki stan będzie trwał wiecznie. Niestety, stało się inaczej. Rosyjski atak na Ukrainę dramatycznie zmienił tę rzeczywistość – napisał w liście duszpasterskim do wiernych diecezji sosnowieckiej jej biskup, Grzegorz Kaszak. Jednocześnie biskup informuje o tym, że w pomoc uchodźcom włącza się także Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Gotowość do przyjęcia uchodźców zgłaszają też proboszczowie np. w Czeladzi i Ogrodzieńcu.