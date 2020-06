Prasówka Dąbrowa Górnicza 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dąbrowie Górniczej nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę 6 marca br. znów można będzie wybrać się do siłowni, klubu fitness lub popływać w basenie. Czekaliśmy na to od 14 marca, kiedy decyzją rządu zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, a tego typu miejsca zostały zamknięte. Sprawdziliśmy więc, jak przygotowania do ponownego otwarcia przebiegają w Centrum Formy w Dąbrowie Górniczej.

Jak długo potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

Komisariat policji, po remoncie budynku przy ul. Hetmańskiej, miał wrócić do Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyc w 2019 roku, a najpóźniej w 2020 roku. Takie były plany. Dziś już wiemy, że dotrzymanie tego terminu nie jest realne.