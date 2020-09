Prasówka Dąbrowa Górnicza 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dąbrowie Górniczej nie minęło Cię nic ważnego

Weekendowe podsumowanie akcji “W zdrowym ciele dębowy duch" w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej było okazją do świetnej zabawy i integracji. Zwłaszcza, że uczestnikom finałowego spotkania sprzyjała pogoda i dopisywał dobry humor.

Policjanci z zespołu wywiadowców prewencji dąbrowskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który od 9 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 32- latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Chorzowie. Teraz przebywa w zakładzie karnym.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.