Prasówka Dąbrowa Górnicza 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dąbrowie Górniczej nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06.2020, w Dąbrowie Górniczej.

Prasówka Dąbrowa Górnicza 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prezydent Dąbrowy Górniczej odpowiada burmistrzowi Sławkowa. W tle konflikt o drogę i tiry Kilkudziesięciu mieszkańców Sławkowa blokowało w poniedziałek 8 czerwca br. ulice Hrubieszowską, która prowadzi do Euroterminala. To odpowiedź na decyzję władz sąsiedniej Dąbrowy Górniczej, które zamknęły u siebie dla ciężkich samochodów o wadze powyżej 7 ton ulicę Strzemieszycką. I teraz większość tirów jedzie do jednego z największych terminali przeładunkowych w południowej Polsce zniszczonymi, sławkowskimi ulicami. We wtorek 9 czerwca br. na list burmistrza Sławkowa w tej sprawie odpowiedział prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. 📢 Tanie domy na sprzedaż w Śląskiem. Sprawdź najciekawsze oferty LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ

📢 Koronawirus. We wtorek 126 nowych zakażeń w woj. śląskim. Skąd są pacjenci? Koronawirus w woj. śląskim. W województwie śląskim jest aż 126 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Resor zdrowia podał, że w Polsce przybyło łącznie 205 nowych przypadków Covid-19. Niestety, Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 6 pacjentów, w tym 69-letniego mężczyzny z Żor. Prasówka 9.06 Dąbrowa Górnicza: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Dąbrowie Górniczej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 ZCO Szpital Specjalistyczny powoli otwiera przychodnie i wznawia przyjęcia na oddziały Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej powoli przywraca normalną prace swoich oddziałów i przychodni. Nie wszystkie od razu zaczną planowe przyjęcia, ale sytuacja z tygodnia na tydzień powinna się poprawiać.

📢 Dziwne i śmieszne ozdoby ogrodowe. Koło tych dekoracji nikt nie przejdzie obojętnie Niektórzy mają bardzo ciekawe pomysły na to, czym udekorować ogród. Jedne potrafią doprowadzić do łez, inne – śnić się po nocach. 📢 Miss Matura 2020. Uczennice w maseczkach - czyli rzecz o tegorocznej modzie maturalnej w woj. śląskim [ZDJĘCIA] Matura 2020 - dziwna to matura! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię". 📢 Matura 2020 w V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej. Byliśmy tam we wtorek We wtorek 9 czerwca br. maturzyści zdają egzamin z matematyki. W tym dniu wybraliśmy się do V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, by zobaczyć, jak abiturienci oceniają wczorajszy egzamin z polskiego, a także jak czują się przed starciem z królową nauk.

📢 Ślaskie: Alarmy bombowe w szkołach przed maturami. Ponad 60 zgłoszeń Fałszywe alarmy bombowe przed egzaminami maturalnymi w woj. śląskim. Dyrektorzy ponad 60 szkół w Śląskiem otrzymali przed maturą z matematyki sygnały o różnych zagrożeniach. O każdym takim przypadku informowana była policja. Zgłoszenia zostały przyjęte i sprawdzone, ale nie ma informacji, by gdzieś potrzebna była ewakuacja i przerwano maturę. Policja ustala osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy bombowe. 📢 Zabił studentkę na stacji, ciało pociął i wrzucił do jeziora, dopadł w parku... - najgłośniejsze morderstwa w woj. śląskim Opisaliśmy 20 najgłośniejszych morderstw, o których było głośno w naszym regionie w latach 2010 - 2019. One wstrząsnęły mieszkańcami woj. śląskiego! Zbrodnie, które doczekały się już sądowego finału albo do tej pory nie zostały wyjaśnione, a ich sprawcy są na wolności. Śledztwa, które odkrywały przed opinią publiczną makabryczne szczegóły. Kliknij w "zobacz galerię" i czytaj więcej.

📢 Kolej wisząca na Śląsku i Zagłębiu. Pierwszy odcinek ma połączyć Katowice z Sosnowcem Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przedstawił w Katowicach ustawę umożliwiającą budowę naziemnego metra, czyli jednoszynowej kolei. Pierwszy odcinek ma połączyć Katowice z Sosnowcem. 📢 Chamska hołota pokazała prawdziwe oblicze Kaczyńskiego? A co na to internety? Zobacz MEMY "Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci. 📢 Dąbrowianin z prawie 4,5 promilami na ulicach Redenu! To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, ale jednak to fakt. 47-letni, kompletnie pijany mężczyzna jeździł w niedzielę 7 czerwca dąbrowskimi ulicami. Na szczęście został zatrzymany przez policjantów.

