Prasówka Dąbrowa Górnicza 9.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dąbrowie Górniczej nie minęło Cię nic ważnego

W czwartek 9 września 2021 r. uroczyście otwarty został nowy magazyn żywnościowy, który powstał przy al. Kołłątaja 83B w Będzinie. Jest to kolejna inwestycja Caritas Diecezji Sosnowieckiej na terenie województwa śląskiego, jaką w ostatnich latach zrealizowała w trosce o najbardziej potrzebujących. Nowoczesny magazyn poświęcił biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak, a na uroczystości gościli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, miejskich, parlamentu RP, rządu RP, a także wykonawcy inwestycji oraz zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski, bowiem to właśnie NFOŚiGW całość sfinansował.

Coś dla fanów seriali! Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagraniczna ekipa filmowa kręciła sceny do serialu historycznego na zamku w Mirowie. Prawdopodobnie był to Netflix. Obecnie w Polsce trwają zdjęcia do drugiej serii niemieckiego hitu platformy streamingowej Barbarzyńców. I to właśnie rzymian na koniach mogliśmy podejrzeć na planie w Mirowie.