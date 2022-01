Premiera filmu "Gierek". Michał Koterski: nie mogłem odgrywać roli Gierka, musiałem się nim po prostu stać

Premiera filmu „Gierek” poprzedzona została częścią oficjalną, którą poprowadził Krzysztof Ibisz. Jak podkreślali przed pokazem aktorzy i twórcy filmu, było to dla nich spore wyzwanie, ale efekt końcowy oddaje to, co sobie założyli.

Akcja filmu rozpoczyna się w 1970 roku i prowadzi widza przez kolejne lata. Wielu z tych, którzy zasiedli w sali teatralnej PKZ, pamięta jeszcze tamte czasy. Był to dla nich często powrót do lat młodości, pracy, wypoczynku, pierwszych wyjazdów zagranicznych. Widzimy więc na ekranie Michała Koterskiego, który wciela się w postać I sekretarza KC PZPR. Jego kariera polityczna staje się tłem dla losów rodziny, najbliższych. To właśnie z żoną Stanisławą (w tej roli Małgorzata Kożuchowska) rozmawia o tym, jak postępować, co go trapi, szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania.