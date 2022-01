Premiera filmu "Gierek" z aktorami w Dąbrowie Górniczej. Małgorzata Kożuchowska i Michał Koterski olśnili publiczność

Film pt. "Gierek" miał swoją premierę w Dąbrowie Górniczej. Na specjalnym seansie w Pałacu Kultury Zagłębia pojawili się odtwórcy głównych ról na czele z Michałem Koterskim (tytułowym Edwardem Gierkiem), Małgorzatą Kożuchowską (Stanisławą Gierek), a także m.in. Antonim Pawlickim i Rafałem Zawieruchą. PKZ to symboliczne miejsce, uosobienie architektury PRL - w nim kręcono także wiele ujęć filmu.

W rolę Edwarda Gierka wcielił się Michał Koterski, który, by upodobnić się do tej postaci, musiał przytyć ponad 20 kilogramów. Jego żonę Stanisławę gra Małgorzata Kożuchowska.

Wiele lat przygotowań, to nie będzie historia polityczna, choć z polityką w tle

- Edward Gierek został skazany i potępiony, ale według rzymskiej litery prawa każdemu przysługuje prawo do obrony. Tej możliwości mu nie dano. Nie było nam dane rozmawiać z Edwardem Gierkiem bezpośrednio, bo zabraliśmy się za ten film, kiedy on już nie żył. Mieliśmy jednak okazję poznać znakomitych ludzi, także z tytułami profesorskimi, którzy nam uchylili nam rąbka tajemnicy i opowiedzieli o czasach, w których żyli, a na które przypadła właśnie dekada Edwarda Gierka. Nie jest to pomnik, ale nie jest to także kontynuacja napaści i potępienia Gierka – przyznał Janusz Iwanowski, producent filmu z Global Studio.

Producentem filmu jest Global Studio. Producent Heatcliff Janusz Iwanowski prawie 30 lat gromadził informacje, które pomogły scenarzystom nadać ostateczny kształt filmowej historii. Sekretarza Edwarda Gierka znał osobiście, to z nim podczas spotkań od lat porządkował wiedzę, zwłaszcza dotyczącą życia prywatnego Gierka.

- Jest to pierwszy taki głos, pokazujący tę drugą stronę, ale także błędy i wady. To był cel, który nam przyświecał. Gierek przez wiele lat uznawany był i jest nadal za jednego z najbardziej szanowanych i mile wspominanych polityków XX wieku. Wszyscy inni doczekali się filmów o sobie, a więc Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, marszałek Piłsudski i Lech Wałęsa też, a pozostał tylko Edward Gierek. Tworząc tę historię uznaliśmy, że jest to fascynująca opowieść - dodał.

- My w pewnym momencie odchodzimy już od historii, ale tworzymy ją na nowo. Tym różni się kino fabularne, od dokumentu. Każdy czas wolny „spędzałem” z Gierkiem, ale chciałem wiedzieć także wszystko o Jaroszewiczu czy Jaruzelskim, o relacjach Gierka ze żoną Stasią. W pewnym momencie zrozumiałem, że ja nie mogę odgrywać postaci Gierka, tylko ja muszę się nim stać, bo inaczej nie będzie w tym jakiejś prawdy. Trzeba tworzyć bohatera na nowo, przepuszczać go przez siebie, by nie wkradł się tam jakiś fałsz – podkreślił tuż przed premierą filmu Michał Koterski. Przyznał, że stara się nie oceniać tamtych czasów, być z daleka od polityki. Ocenę filmu pozostawia widzom.