Dobry prezent to również wieczór z… Tobą, oczywiście! Bo To Ty występujesz tutaj w roli głównej. Sprzątasz mieszkanie, kupujesz kwiaty, przyrządzasz pyszną kolację, zapalasz świece i nalewasz wino. Robisz wszystko, żeby ten wieczór należał do niezapomnianych. Wszystkie pomysły dozwolone. Ważne, żeby były autorskie! Bo najlepszy prezent to poświęcony komuś czas.