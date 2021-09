Profesor Michał Kleiber odebrał w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej tytuł doktora honoris causa

Doktor honoris causa to honorowy tytuł, przyznawany przez uczelnie osobistościom zasłużonym dla nauki, kultury i ogólnie dla społeczności. Przyznaje się go w celu wyróżnienia kogoś lub okazania szacunku. W przypadku prof. dr hab. Michała Kleibera to właśnie okazanie szacunku za całokształt jego działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i publicznej.

Wielkie wydarzenie dla Akademii WSB i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Senat Akademii WSB, Uchwałą z 30 września 2021 r., podjął decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Michałowi Kleiberowi jako wybitnemu uczonemu o światowym autorytecie w zakresie termomechaniki, metod numerycznych i informatyki.