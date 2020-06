Promocja w Lidlu. Ludzie masowo rzucali się na... klapki

Do niecodziennej sytuacji doszło w sieci sklepów Lidl. W jednym z supermarketów klienci zaczęli się nawzajem tratować, rzucając się na przeceniony produkt. Z udostępnionego filmu wynika, że były nim klapki. Zobaczcie wideo poniżej:

1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich?

Rodziny z 500 plus czeka zasadnicza zmiana. Wnioski zbędne

Film został wrzucony 2 czerwca, można zatem zakładać, że to promocje mniej więcej z tego okresu wzbudziły aż takie poruszenie wśród klientów. Przeglądając archiwalną gazetkę promocyjną Lidla, ważną od 1 do 6 czerwca 2020 roku, rzeczywiście można znaleźć przecenę chodaków damskich i męskich. Można je było nabyć za 21,99 zł.

To nie pierwszy raz

Tego typu przypadki nie są w Polsce rzadkością. Przeceny w Lidlu robią wśród klientów furorę od paru ładnych lat i już co najmniej kilka razy zdarzyło się, że ci tratowali się wzajemnie tylko po to, by móc zdobyć produkt na promocji.