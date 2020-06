Promocje w Lidlu. Ludzie masowo rzucają się na przecenione produkty

Promocja w Lidlu i walka klientów

Do tego typu niecodziennych sytuacji, najbardziej znanych z amerykańskich telewizji informujących o promocjach na Black Friday, dochodzi w Polsce głównie w sieci sklepów Lidl. W supermarketach klienci potrafią się nawzajem tratować, rzucając na przecenione produkty. Czasem są to klapki, innym razem karpie, kurtki oraz torebki.

Pytanie tylko, czy przeceny są rzeczywiście warte siniaków oraz zadrapań?

Regularne bitwy w sklepach

"Bitwy" w Lidlu nie należą do rzadkości. Przeceny robią wśród klientów furorę od paru ładnych lat i już co najmniej kilka razy zdarzyło się, że ci tratowali się wzajemnie tylko po to, by móc zdobyć produkt na promocji.

Kilka lat temu walczono o karpia...