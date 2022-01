Protest w Dąbrowie Górniczej. Karbokom chce przetwarzać opony w Ząbkowicach. Mieszkańcy mówią: nie!

Odwołanie za odwołaniem. Jaki będzie finał?

Pomysł z budową i organizacją zaplecza do przetwarzania opon na terenie Ząbkowic miał swój początek 15 lipca 2020 roku, kiedy to spółka Karbokom zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej do Urzędu Miejskiego w Dąbrowy Górniczej. 16 listopada 2020 r. wydane zostało przez prezydenta miasta postanowienie o niezgodności przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co wstrzymało całe przedsięwzięcie. Sytuację zmieniło całkowicie odwołanie Karbokomu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które uchyliło decyzje władz Dąbrowy Górniczej i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia prezydentowi Sosnowca. Ten 26 października 2021 roku wydał pozytywną decyzję dla tego przedsięwzięcia, orzekając, że nie trzeba w tym przypadku przeprowadzać oceny oddziaływania tego projektu na środowisko.

Wszystko zmierzało więc do tego, że inwestycja będzie mogła się rozpocząć. Tuż przed uprawomocnieniem się decyzji prezydenta Sosnowca jedna z mieszkanek zauważyła na słupie ogłoszeniowym informację na ten temat oraz czas, jaki przysługiwał na złożenie odwołania. Jako, że sprawą zainteresowanych było jako strony więcej niż 10 osób, dlatego informacja pojawiła się na słupach czy tablicach ogłoszeniowych. Gdyby ta liczba była mniejsza, wówczas każdy dostałby listowne powiadomienie do domu, a wtedy łatwiej i szybciej byłoby złożyć odwołanie od niekorzystnej dla mieszkańców decyzji.