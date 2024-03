Przebrani uczniowie w V LO w Dąbrowie Górniczej! Tak bawi się Zamoyski - zobacz ZDJĘCIA! Wyjątkowe, bajkowe święto szkoły!

Tak bawi się Zamoyski! Wtorek 19 marca w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej zapisze się w historii szkoły. W tym dniu świętowała swoje 34-lecie. A to tradycyjne święto szkolne tym razem miało oprawę bajkową, kolorową, pełną ciepła i optymizmu.

Tak bawi się Zamoyski! Przebrani uczniowie w V LO w Dąbrowie Górniczej - działo się!

Przed rokiem, także w marcu, było w V LO im. Zamoyskiego, było równie kolorowo i nieco nostalgicznie, bo wszyscy przenieśliśmy się w lata 90. minionego wieku. Tym razem licealne klasy i korytarze wypełniły liczne postacie z bajek Disneya, a także produkcji filmowych, związanych z tą wytwórnią. Tak więc szkolne święto odbyło się w iście disneyowskim stylu. Zabawy było mnóstwo, bo i klimat święta temu sprzyjał. Na inaugurację społeczność szkolna i zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć program artystyczny, którego motywem przewodnim stały się oczywiście disneyowskie bajki. Nie zabrakło też swoistego „konkursu piękności” bajkowych postaci, w które wcieliły się licealistki i licealiści. A to był dopiero wstęp do bliższego poznania tego, co przygotowała młodzież. Każda klasa zamieniła się w tym dniu w jedną z bajkowych krain, a uczniowie odgrywali rodzajowe scenki, nawiązujące np. do takich klasyków jak „Alicja w krainie czarów”, „Gdzie jest Dory?”, „Piraci z Karaibów”, „Auta” czy „101 dalmatyńczyków”. Wszystkie te propozycje poddane były ocenie zaproszonych gości, by wybrać tę najbardziej unikatową i wyjątkową. Wśród gości znaleźli się m.in. Katarzyna Stachowicz, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Marek Węgrzynowicz, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

- Tradycją naszej szkoły jest to, że przychodzą do nas pokolenia naprawdę wspaniałych, młodych ludzi. Nasi absolwenci często i chętnie wracają do tej szkoły nie tylko na praktyki, ale dziś są tutaj w gronie naszej kadry pedagogicznej. Z tego jesteśmy niezwykle dumni. Jestem też dumna z tego, że w murach naszej szkoły pojawiają się młodzi ludzie nie tylko spragnieni wiedzy, ale też nastawieni na pomaganie innym, wolontariat. To wszystko jest niezwykle ważne - przyznała Anna Ornat, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

- W tym roku realizujemy projekt „Zamoyski w Disneylandzie”. Skąd zatem pomysł na bajkowy świat? Disney stworzył całe pokolenia, ukształtował nas wszystkich, wychowaliśmy się na tych filmach. To on nam pokazywał, co jest dobrem i jak należy walczyć, jakie podjąć starania, żeby to dobro zwyciężyło zło. I to jest najważniejsze - dodała.

W projekt „Zamoyski w Disneylandzie” zaangażowała się cała szkoła. Kadra pedagogiczna, uczniowie, a nawet rodzice. Wszystko wypadło na koniec świetnie.

