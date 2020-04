Przebudowa alei Zagłębia Dąbrowskiego trwa. 24 kwietnia zmiany dla kierowców

W piątek, 24 kwietnia, w godz. 8-14 z ruchu wyłączony zostanie fragment ul. Tysiąclecia (na odcinku od al. Zagłębia Dąbrowskiego do Piłsudskiego), a także skrzyżowanie al. Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia. Dojazd do budynku przy ul. Tysiąclecia 4 będzie się odbywał drogą wewnętrzną od strony sklepu Biedronka. Zapewniony będzie także alternatywny dojazd do innych posesji.

Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i korzystać z wyznaczonych objazdów. Podczas zamknięcia, układana będzie warstwa asfaltobetonowa.

Prace zaplanowane na piątek to kolejny etap dużej inwestycji, która obejmuje odcinek al. Zagłębia Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia, a także fragment ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z al. Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Jezdnie zyskają nową nawierzchnię, a na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Granicznej oraz al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Tysiąclecia powstaną ronda.