Przedświąteczne spotkanie morsów nad Pogorią III ZDJĘCIA

Co prawda nie było jeszcze śniegu i lodu, ale chętnych do tego, by wejść do wody i tak nie brakowało. Niedzielne spotkanie było nieco inne od pozostałych, bowiem połączone zostało z... morsowaniem suchą stopą. O co chodzi? Chętni mogli też spróbować zimowego pływania na deskach SUP, zorganizowanego wspólnie z SUP Silesia. W programie znalazły się m.in. wspólne pieczonki, pokaz jogi oraz pływanie na deskach SUP w stylu dowolnym.