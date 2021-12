Przedszkola jak nowe, kolejne przechodzą w Dąbrowie Górniczą metamorfozę. Dzieci i rodzice się cieszą. W nowym roku powrót do "czternastki"

Przedszkole przy ul. Górniczej 9 większe niż wcześniej

– W nowym segmencie powstała szatnia dla dzieci. Dzięki temu zyskaliśmy przestrzeń na parterze i niewielka dotąd salka, przy której wcześniej była szatnia, została rozbudowana i zyskała własną toaletę – mówi Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Własna toaleta to teraz standard w przypadku każdej z sześciu sal w Przedszkolu nr 9. Wiceprezydent miasta zwraca jeszcze uwagę na inną nowość. To system przywołaniowy, w który zostały wyposażone wszystkie sale. Dzięki niemu rodzice po wejściu do przedszkola mogą przez słuchawkę komunikować się z każdą z sal, informując o chęci odebrania dziecka. System może być też wykorzystywana do wewnętrznej komunikacji w placówce.

Większy komfort pracy zyskała kuchnia, powiększona i wyposażona w nowoczesne urządzenia oraz w windę. – Swoje robi także znacznie lepsza wentylacja – podkreśla Joanna Kusak.