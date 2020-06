Przegląd prasy 10.06.2020 Dąbrowa Górnicza, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Które kąpieliska są otwarte w Dąbrowie Górniczej 10.06.2020? Szukasz miejsca w Dąbrowie Górniczej, gdzie można popływać? Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, kiedy będzie otwarte Twoje ulubione kąpielisko w Dąbrowie Górniczej? Sprawdź naszą listę czynnych kąpielisk. Dowiedz się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Dąbrowie Górniczej. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Dąbrowie Górniczej. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Sprawdź w naszej liście, gdzie można korzystać z kąpieliska w Dąbrowie Górniczej.

Zdrowa czy nie? Głodówka to kuracja, która słusznie budzi wiele kontrowersji. Wszystko zależy jednak od tego, jak przebiega. Oto najważniejsze pytania o to, w jaki sposób przeprowadzić zdrową głodówkę, wraz z odpowiedziami wyznaczającymi plan działania.

Prasówka 10.06 Dąbrowa Górnicza: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Dąbrowie Górniczej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wiemy już, jak będzie wyglądał nowy Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy Gołonoga, ale nie tylko, od lat zabiegali o to, by to miejsce zaczęło tętnić znów życiem. Wiele wskazuje na to, że tym razem się to uda, bowiem to sami dąbrowianie w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego wybrali właśnie ten projekt, który wart jest łącznie 3,6 mln zł.