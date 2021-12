Przegląd prasy 1.12.2021 Dąbrowa Górnicza. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Brak drobnych na parkometr, zbyt mała ilość miejsc parkingowych i poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o twoją (złą) sławę. Myślicie, że widzieliście już wszystko na polskich drogach? Spójrzcie na te zdjęcia. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem.

Dąbrowa Górnicza to miasto, które wyrosło na przemyśle górniczym i hutniczym. Do dziś nie doczekało się jednak funkcjonalnego śródmieścia i tętniącego życiem rynku z prawdziwego zdarzenia. To zmieni się wkrótce, dzięki trwającemu projektowi „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”. Powstanie tu, na terenie po byłej Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek Defum, m.in centrum przedsiębiorczości, przestrzeń biurowa, mieszkalna, usługi, strefa gastronomiczna, wieża widokowa oraz innowacyjny, ekologiczny zielony rynek. Dziś już wiadomo, że cały projekt musi się zmienić, na co wpływ ma m.in. sytuacja związana z COVID-19.