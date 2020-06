Przegląd prasy 18.06.2020 Dąbrowa Górnicza, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

TOP 10 modnych osiedli w Dąbrowie Górniczej. Każdy marzy o ładnym, funkcjonalnym, a do tego położonym w doskonałym miejscu mieszkaniu. Do tego dobrze, gdyby było tam spokojnie, a wokół pełno zieleni.

Prawdopodobnie to Budimex zaprojektuje i przebuduje dąbrowską część DK1 do parametrów drogi ekspresowej. W ciągu najbliższych dni ma zostać wybrana najkorzystniejsza oferta. Budimex już się pochwalił, że to właśnie ich oferta uzyskała najwięcej punktów.

Jako pierwsza w kraju Komenda Wojewódzka w Katowicach udostępnia informacje on-line o utrudnieniach na drogach. Ogólnodostępna aplikacja pomoże wskazać miejsce i czas trwania utrudnienia przejazdu drogą, na której doszło do zdarzenia drogowego. Istotną zaletą tego rozwiązania dla wszystkich uczestników ruchu drogowego jest możliwość natychmiastowego przekonania się o tym, co zajmie nam więcej czasu – wybór drogi objazdem czy oczekiwanie w zatorze drogowym potocznie nazywanym „korkiem”.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

W poniedziałek 15 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Podpowiadamy, jak krok po kroku przejść procedurę i dopełnić wszelkich formalności.

Atrakcje w Dąbrowie Górniczej? Pewnie wielu z was nie miałoby żadnego problemu, by wymienić ich od razu przynajmniej kilka. A co z tymi mniej oczywistymi atrakcjami? Dąbrowa Górnicza ma ich również do zaoferowania całkiem sporo. Postanowiliśmy przyjrzeć im się bliżej.