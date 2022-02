Przegląd prasy 21.02.2022 Dąbrowa Górnicza. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Podczas weekendu nie zabrakło w Dąbrowie Górniczej śmiałków, którzy porozbierani "do rosołu" postanowili wyruszyć w trasę. To uczestnicy biegu "Zimne szorty", który odbył się wokół jeziora Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Stowarzyszenie Pogoria Morsuje jak w każdą niedzielę zaprosiło swoich członków do zanurzenia się w bardzo zimnej jeszcze wodzie. Zobaczcie zdjęcia z kolejnego spotkania dąbrowskich morsów

Umiarkowana prędkość na drogach w styczniu 2022 r. Zmiany w zachowaniu kierowców efektem obowiązywania nowego taryfikatora mandatów. Jest to widoczne głównie w obrębie największych miast, gdzie kierowcy poruszają się ze średnią prędkością do 34 km/h. Najczęściej popełniane przekroczenie prędkości wynosi do 10 km/h i aktualnie jest karane mandatem w wysokości 50 zł.