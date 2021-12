Przegląd prasy 22.12.2021 Dąbrowa Górnicza. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Barszcz z uszkami, makówki, pierogi z kapustą i grzybami oraz inne tradycyjne potrawy już za kilka dni trafią na świąteczne stoły w domach woj. śląskiego. Może jeszcze zastanawiasz się, co w tym roku przyrządzić na kolację wigilijną? Oto nasze propozycje najpopularniejszych dań. Sprawdź przepisy przygotowane m.in. przez restauracje z naszego regionu. Kliknij w „zobacz galerię".

W Dąbrowie Górniczej od ponad roku trwa budowa centrum przesiadkowego, dwóch tuneli dla pieszych, rowerzystów, kierowców oraz nowych dróg w śródmieściu. Tam efekty zmian wokół dworca kolejowego są już widoczne. We wrześniu rozpoczęła się natomiast podobna inwestycja w dzielnicy Gołonóg, przy tamtejszym dworcu. Jak dziś wygląda to przedsięwzięcie? Co się udało zrobić?