Przegląd prasy 4.06.2020 Dąbrowa Górnicza, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Matura 2020 Dąbrowa Górnicza. Już wkrótce maturzyści przystąpią do zdawania egzaminu dojrzałości. Dziwna to matura, już nie w maju! Tegoroczny egzamin dojrzałości ostał przesunięty na czerwiec z powodu pandemii koronawirusa. Poznaj tych, którzy będą zmagać się z arkuszami egzaminacyjnymi w naszym mieście - kliknij powyżej na zdjęcia.

Dziennikarze portalu autokult.pl dotarli do listy najczęstszych usterek w polskich autach. Dlaczego samochody Polaków nie przechodzą przeglądu? Sprawdźcie TOP 10 problemów naszych aut.

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.