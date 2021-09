Przegląd prasy 8.09.2021 Dąbrowa Górnicza, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Pandemia. Nie minął jeszcze tydzień nauki w szkołach, a pierwsze placówki oświatowe musiały już odesłać część podopiecznych przed monitory komputerów. W woj. śląskim trzy szkoły zawiesiły stacjonarne zajęcia dla pojedynczych klas. Na zdalną naukę kierowani są uczniowie bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie. Liczba chorych na rośnie. Dziś jest 533 zakażonych w Polsce - tydzień temu było ich o 45 proc. mniej! Gdzie ostatniej doby w woj. śląskim odnotowano przypadki zakażenia? Kliknij w galerię i sprawdź!

I już niestety po wakacjach! Temperatura coraz niższa... i pozostały zdjęcia i wspomnienia. Nad dąbrowskim Pogoriami - jak co roku wypoczywały w tym sezonie tysiące turystów i mieszkańców naszego miasta... którzy nader często zamieszczali swoje fotografie m.in. na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia pięknych pań, które w tym roku korzystały tam z kąpieli słonczych, uprawiały sporty na nadbrzeżu... - fotografie zostały opublikowane na Instagramie. Kliknij w "zobacz galerię".

W Dąbrowie Górniczej zorganizowana została zbiórka dla uchodźców z Afganistanu, którzy trafili do naszego kraju. Potrzebne są m.in. środki czystości oraz kosmetyki.

Muzyka musi wejść w społeczeństwo – to hasło przewodnie wszystkich wydarzeń pierwszego w historii Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka, który potrwa od 14 września do października w Dąbrowie Górniczej. Po koncercie inauguracyjnym od 15 września 124 młodych instrumentalistów z 25 krajów z całego świata stanie ze sobą w muzyczne szranki o główną nagrodę oraz statuetkę patrona konkursu.

Rozpoczyna się nowy sezon artystyczny w PKZ Domu Kultury Ząbkowice, a wraz z nim na afisz wracają Niedzielne Poranki Teatralne, czyli spektakle skierowane do najmłodszego widza.

TURYSTYKA. Z Katowic szybciej dostaniemy się pociągiem do wielu stolic Europy niż z Warszawy. Ale upolować tani bilet, to jest sztuka. PKP nie ułatwia pasażerom życia i wielu biletów nie kupimy przez internet, ale tylko w kasie na dworcu. Nie sprawdzimy nawet ceny. Jeśli marzy Wam się podróż pociągiem za granicę, przeczytajcie, do jakich stolic dojedziecie z dworca w Katowicach bez przesiadek i za ile są bilety na jesień 2021.