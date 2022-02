Przegląd prasy Dąbrowa Górnicza (23.02) - najważniejsze informacje z wtorku

W PIT za 2021 rok nadal będzie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Jej zakres został jednak rozszerzony. Sprawdź, co jeszcze można sobie odliczyć. Ulga podatkowa - rehabilitacyjna po nowemu.

Miasto zaprezentowało pięć wizualizacji, które pokazują dokładnie, jak będziemy poruszać się wkrótce główną osią komunikacyjną Dąbrowy Górniczej, a więc ulicami Królowej Jadwigi i Piłsudskiego. Wszystkie te zmiany są ważne dla kierowców, pieszych, rowerzystów, a także pasażerów komunukacji miejskiej. Ideą tych wszystkich nowości – co podkreśla miasto – jest bowiem uspokojenie ruchu, a więc stworzenie takich warunków, by właściciele pojazdów jeździli wolniej, a inni uczestnicy ruchu drogowego mogli czuć się bezpieczniej na jezdni. Czy to się uda? Zobaczymy. Fakt faktem zmian będzie mnóstwo, a więc warto się z nimi zapoznać już teraz.