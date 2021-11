Przegląd prasy Dąbrowa Górnicza (27.11) - najważniejsze informacje z piątku

Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego. To projekt wybrany przez dąbrowian w ostatniej edycji ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. Wiąże się on m.in. z modernizacją ul. Poniatowskiego oraz budową dodatkowych przejść dla pieszych, co będzie wiązało się z kolei z koniecznością likwidacji kilku istniejących miejsc parkingowych. By klienci mieli jednak gdzie parkować na terenie targowiska na Redenie powstało ponad 20 nowych miejsc do parkowania. Mają być w pełni gotowe do końca listopada.