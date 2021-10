Przegląd września 2021 w Dąbrowie Górniczej, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd września 2021 w Dąbrowie Górniczej: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

HISTORIA. Położona w Dąbrowie Górniczej na granicy z Będzinem kopalnia Paryż należała do jednej z największych i najstarszych w Zagłębiu Dąbrowskim. Jej zamknięcie nastąpiło 31 grudnia 1996 roku. Na powierzchni zostały dawne zabudowania, które przyciągają poszukiwaczy przygód i miejskich eksplorerów.

Ach co to był za ślub! Będę na "tak" do samego końca, zaufam ekspertom, zobaczymy co będzie - podkreślił Paweł z Będzina, oczekując na swoją przyszłą żonę, którą wybrali mu eksperci z TVN-owskiego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Okazała się nią Kasia z Dąbrowy Górniczej. Para, podobnie jak pozostali uczestnicy telewizyjnego eksperymentu, wzięła ślub na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Czy wytrwają w przysiędze?