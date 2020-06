Ptaki zamieszkały w Parku Zielona i całym mieście. To efekt montażu 160 budek lęgowych

− Wszystkie budki, które losowo zostały sprawdzone w parku Zielona są zamieszkane przez okoliczne ptactwo. Z jednej strony świadczy to o tym, że inicjatywa budowania i wieszania budek jest potrzebna, z drugiej strony to sygnał, że w regionie brakuje dziupli – mówi miejski ornitolog Radosław Gwóźdź.

W najbliższym czasie planuje się montaż nowych budek lęgowych, w tym dla bardzo rzadkich nurogęsi, które już zagościły na Pogorii, ponadto domków dla owadów oraz poidełek dla ptaków. Będą one rozmieszczone tak, aby zapewnić spokój zwierzętom. Pamiętajmy o tym, by nie zakłócać spokoju ptaków. Nie podchodźmy zbyt blisko ich gniazd oraz nie dokarmiajmy ich.

Jak mówi Radosław Gwóźdź ptaki dokarmiajmy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne np. podczas ostrej zimy. - Wtedy pokrywa śnieżna uniemożliwia ptakom zdobycie w naturalny sposób pożywienia. Nawet jeśli dajemy jedzenie dobrej jakości, szkodzimy ptakom, bo zmieniamy ich przyzwyczajenia. Porą wiosenno-letnią najlepiej jest wystawić poidełka dla ptaków. W upalne dni na pewno się ucieszą - podkreśla Radosław Gwóźdź.

Poidełka dla ptaków można kupić lub zrobić samemu. Mogą przyjąć formę ozdób, które udekorują nam ogrody czy balkony. Wystarczy przejrzeć ofertę sklepów z ozdobami do ogrodu lub użyć np. starego i nieużywanego naczynia, które umieścimy w zacisznym miejscu i napełnimy wcześniej wodą.

Co zrobić, gdy napotka się zwierzę potrzebujące pomocy? Nie przechodź obok niego obojętnie lecz zadzwoń bezzwłocznie do Wydziału Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu, a poza nimi do Straży Miejskiej.

Straż Miejska – Tel. 32 295 67 76

Wydział Ochrony Środowiska – Tel. 32 295 67 70