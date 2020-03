Puste ulice i przystanki w Dąbrowie Górniczej, mało kto robi też zakupy. Tak działa UM i instytucje

W Dąbrowie Górniczej około godziny 10.45 na placu Wolności spotkać można było tylko kilka osób. Także główny przystanek komunikacji miejskiej, zazwyczaj wypełniony pasażerami po brzegi, także świecił pustkami. Wśród osób oczekujących na autobus była Janina Gajny, którą zapytaliśmy, co skłoniło ją do wyjścia z domu.

- Muszę pomóc córce w opiece nad dziećmi. Dlatego muszę się przemieścić jakoś do Sosnowca. Wiem, że należy zachować wszystkie zalecane środki ostrożności, wiem, że sytuacja jest wyjątkowa. Jeśli nie ma takiej potrzeby staram się nie wychodzić z domu, ale dziś akurat muszę skorzystać z komunikacji miejskiej – stwierdziła Janina Gajny.

Na parkingu Centrum Handlowego Pogoria mnóstwo wolnych miejsc. Zaparkowanych było około godz. 11 tylko kilkanaście pojazdów. W środku także nie ma wielu klientów. A ci, którzy już zdecydowali się na zrobienie zakupów raczej nie wyjeżdżali z pełnymi koszykami, tak jak miało to miejsce jeszcze dwa, trzy dni temu. Kupowali raczej tylko to, co jest im niezbędne. Panie kasjerki obsługiwały wszystkich w rękawiczkach, starając się zachować ostrożność. Każdemu życzyły także zdrowia.