Ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Biedronka i Lidl daleko!

Nasz ranking powstał na podstawie analizy cen ekspertów ASM Sales Force Agency. Biorą oni co miesiąc pod lupę 40 produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach i porównują ich ceny w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach, czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline. Do koszyka wkładają zawsze mięso, mrożonki, nabiał, napoje, produkty tłuszczowe, słodycze, produkty instant, podstawowe artykuły chemii domowej i kosmetyki, używki i alkohol oraz dodatki - ketchup i majonez. Ile zapłacili za zakupy w kwietniu 2020?

Różnice w cenach w 10 sklepach stacjonarnych na jednym koszyku sięgają 25 złotych. Gdyby zestawić je z e-grocerami (w tej kategorii eksperci ujmują cztery sklepy online - frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl i szybkikoszyk.pl) różnica ta urosłaby do 59,39 zł! Eksperci zwracają uwagę, że to efekt wpływu pandemii na politykę cenową w handlu. Ograniczenia i obostrzenia narzucone na sprzedawców spowodowały bowiem gwałtowny wzrost popularności sklepów internetowych. To spowodowało, że wartość koszyka zakupów wzrosła tam o blisko 23 zł, czyli o 9 proc. w stosunku do marca 2020. Z kolei sklepy stacjonarne, aby przyciągnąć klienta, musiały w kwietniu obniżać ceny.

1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich?

Klientów sklepów internetowych nie odstraszyły natomiast nawet wysokie ceny i opóźnienia w terminach dostaw. - Sektor ten odnotował w kwietniu historyczny boom. Złagodzenie restrykcji pokaże, czy popularność zakupów online w naszym kraju utrzyma się także po pandemii. Na pewno zaistniała sytuacja stawia wysoko poprzeczkę zarówno e-sklepom, dopracowującym logistyczne i jakościowe niedociągnięcia, ale i sieciom stacjonarnym, które będą musiały szczególnie się postarać przyciągnąć klienta - komentuje ekspert.

Ceny urosły, najbardziej w Makro

W porównaniu do kwietnia minionego roku cena tego samego koszyka zakupów wzrosła o ok. 11 zł (ponad 4,5 proc.). Ceny podniosły wyraźnie sieci najdroższe (o ok. 12-13 zł), a rekord należy do hurtowni Makro, która rok temu była siecią najtańszą, zaś w kwietniu tego roku jest trzecią najdroższą pośród sieci stacjonarnych. Wartość naszych zakupów wzrosła tu z 216,51 do 237,92 zł. W skali miesiąca wartość koszyka wzrosła w kwietniu natomiast o 0,75 proc. (ok. 1,75 zł).