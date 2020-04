Ratownicy medyczni w Zagłębiu dostali pralko-suszarkę, maseczki, posiłki. Potrafimy pomagać!

- Na co dzień spotykamy się z ogromną życzliwością i wsparciem naprawdę ogromnej rzeszy osób. To m.in. osoby prywatne, właściciele firm, restauracji, pubów, cukierni, sklepów, instytucje kultury, przedstawiciele świata polityki, strażacy z OSP. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za to wsparcie – mówi Arkadiusz Głąb, rzecznik SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.