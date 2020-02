Rdzawy dym nad hutą w Dąbrowie Górniczej. To już czwarta awaria od początku 2019 roku.

Okazało się wówczas, że przyczyną były problemy z piecem.- Z powodu braku możliwości zatkania otworu spustowego nr 1 w wielkim piecu nr 2 wystąpiła niezorganizowana emisja pyłowa z tej instalacji - mówiła Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland. - Natychmiast podjęliśmy decyzję o hamowaniu wielkiego pieca do minimalnych parametrów, co umożliwiło ograniczenie czasu trwania tej emisji do 10 minut - dodawała.

- Jeśli chodzi o zdarzenia skutkujące zwiększoną, widoczną emisją z dąbrowskiej huty, to od początku 2019 roku do dziś (10 lutego) mieliśmy cztery takie sytuacje: jedna na terenie zakładu wielkie piece, dwie na terenie spiekalni i jedna w rejonie węzła transportu pyłu. Wszystkie te zdarzenia zostały niezwłocznie zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej - zapewnia Marzena Rogozik z ArcellorMittal Poland.

Internauci: „To czyszczenie kominów". Spółka odpowiada na zarzuty

Pojawiły się jednak głosy wśród komentujących, że przyczyną powstania dymu było tak zwane "czyszczenie kominów". Tego typu komentarzy pod materiałami o rdzawym dymie było sporo. Co na to ArcellorMittal Poland?

- Co do rzekomego „czyszczenia kominów”, które miałoby być przyczyną wspomnianej emisji: jest to pomysł o tyle nietrafiony, że kominy przemysłowe to nie są zwykłe domowe kominy, czyszczone szczotką kominiarską. To część instalacji technologicznych, które przechodzą kompleksowe przeglądy, a ich konserwacja przebiega podczas postoju, nie ma więc możliwości, by wiązała się z emisją do powietrza - mówi Marzena Rogozik.